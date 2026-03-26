26.03.2026 06:31:28

Cathedra Bitcoin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cathedra Bitcoin gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Cathedra Bitcoin vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 4,0 Millionen CAD, gegenüber 5,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,07 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,19 Millionen CAD – eine Minderung um 8,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,14 Millionen CAD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,160 CAD und einem Umsatz von 23,00 Millionen CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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