Cathedral Energy Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cathedral Energy Services ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cathedral Energy Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at