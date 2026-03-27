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27.03.2026 06:31:29
Cathedral Energy Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cathedral Energy Services hat sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CAD gegenüber 0,430 CAD im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 109,3 Millionen CAD, gegenüber 128,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,66 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,460 CAD, nach 1,67 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 571,78 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 474,93 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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