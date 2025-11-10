Cathedral Energy Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cathedral Energy Services hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,750 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 148,5 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 118,3 Millionen CAD.

