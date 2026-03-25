Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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25.03.2026 10:03:00
Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas slash the price of their big Hudson River mansion
Two years after they listed it for $12 million, the Hollywood couple have cut the price by over $2 million after struggling to find a buyer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Douglas AG
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15:59
|SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
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23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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20.03.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
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09.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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09.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
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|11.02.26
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|13.01.26
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|19.02.26
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|11.02.26
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|20.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
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|19.12.25
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|UBS AG
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