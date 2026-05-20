Catheter Precision: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Catheter Precision präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Catheter Precision -6,840 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at