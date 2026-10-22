Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.10.2026 04:27:44
Cathie Wood Adds Netflix After Earnings Selloff, Ark Keeps Selling Palantir Stock
This article Cathie Wood Adds Netflix After Earnings Selloff, Ark Keeps Selling Palantir Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
22.10.26
|Starshield-Drosselung: Nato-KI-System hat laut Palantir keinen Kill-Switch (Spiegel Online)
|
20.10.26
|HSBC reviews Palantir holding in $9bn Islamic fund (Financial Times)
|
20.10.26
|HSBC reviews Palantir holding in $9bn Islamic fund (Financial Times)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|59,11
|-0,99%
|Palantir
|174,80
|-0,03%