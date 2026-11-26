Two big-name tech investors have landed in different places on Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Cathie Wood's Ark Invest added almost 50,000 shares of the chipmaker on Friday, Nov. 20, when the stock dropped 13%. Philippe Laffont's Coatue Management, though, owned no AMD shares at all at the end of September, according to its newest quarterly filing.

The split follows a steep slide. AMD's record close was on Oct. 6, at $649.42. As of this writing, the stock trades near $376, off about 42% over seven weeks.

And in the third quarter, both investors sold. Only Wood has been reported buying back in since.

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