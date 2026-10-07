CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
07.10.2026 15:02:54
Cathie Wood Bets $31M On Amazon, CoreWeave And Meta, While Pulling $26.5M Out of This Hot AI Stock
This article Cathie Wood Bets $31M On Amazon, CoreWeave And Meta, While Pulling $26.5M Out of This Hot AI Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|231,20
|-0,41%
|CoreWeave
|77,86
|-1,28%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|644,90
|0,17%