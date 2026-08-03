Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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03.08.2026 16:56:00
Cathie Wood Bought Cerebras Systems Stock the Same Week the AI Chip Startup's Shares Fell More Than 58% From Their First-Day IPO Pop
One of the hottest IPOs of the year cooled considerably after publishing its first earnings report as a publicly traded company. Cathie Wood's Ark Invest pounced on the stock's weakness to bolster its position.I'm talking about Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS), the unique artificial intelligence (AI) hardware company that had a splashy market debut in May. Initially greeted as The Next Big AI Stock, Cerebras shares have retreated from that early hype and hope. Here's a glance at Ark's buy-ins of this unique tech company, with a sharp look at those post-earnings transactions. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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