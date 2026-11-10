Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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10.11.2026 09:41:07
Cathie Wood Bought Just 3 Stocks On Monday; Here They Are
With stocks on the rise, Cathie Wood didn't have to do a lot of buying. As the founder and CEO of Ark Invest, she has a family of ETFs that is already deeply invested in many of the market's high-beta growth stocks.
This doesn't mean she didn't find buying opportunities in an otherwise buoyant day of trading. Ark added to existing positions in Nvidia (NASDAQ:NVDA), SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), and Scribe Therapeutics (NASDAQ:SCTX) on Monday. That was all the buying she did to kick off this market week. Let's take a closer look at all three of the stocks that Wood felt were worth buying during Monday's ascent.
Cathie Wood. Image source: Getty Images.
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