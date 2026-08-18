Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.08.2026 04:37:31
Cathie Wood Buys $22.8 Million of Nvidia Stock, Ark Invest Dumps AMD and Palantir Shares
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Nachrichten zu Palantir
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17.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
|Palantir-Aktie etwas schwächer: Proteste gegen ICE-Software und Karps KI-Warnung überschatten glänzendes Quartal (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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