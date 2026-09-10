Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.09.2026 04:45:15
Cathie Wood Buys $28.1 Million Worth of Meta Stock, Dumps Alphabet Shares As Mark Zuckerberg's Superintelligence Vision Takes Shape
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten (dpa-AFX)
|
09.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|555,10
|-1,18%
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