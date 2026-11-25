Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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25.11.2026 03:02:22
Cathie Wood Buys $62 Million in Anthropic Stock as Shares Slip Below IPO Price; Ark Sells Meta, Netflix and Palantir
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|Anthropic
|75,49
|-6,24%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|537,30
|-2,01%
|Netflix Inc.
|53,61
|0,62%
|Palantir
|146,84
|0,52%
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