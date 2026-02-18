Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
18.02.2026 03:19:10
Cathie Wood Buys The Dip In AMD, Ark Loads Up On Coinbase — But Scales Back On Airbnb
This article Cathie Wood Buys The Dip in AMD, Ark Loads Up On Coinbase — But Scales Back On Airbnb originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnb
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.02.26
|Airbnb-Aktie fester: Umsatzerwartungen übertroffen - Gewinn geht zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.02.26
|Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)