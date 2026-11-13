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13.11.2026 03:08:26

Cathie Wood Buys the Dip in CoreWeave, Sells Palantir Stock: Ark Also Trades Archer Aviation, Rocket Lab, Amazon

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Amazon 241,70 -0,08% Amazon
Archer Aviation 3,64 -6,67% Archer Aviation
CoreWeave 47,93 -6,08% CoreWeave
Palantir 152,28 -1,74% Palantir
Rocket Lab Corporation Registered Shs 55,70 -3,63% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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