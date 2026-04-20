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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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20.04.2026 12:37:00

Cathie Wood Buys the Netflix Dip: Should You?

Growth investor Cathie Wood was surprisingly quiet last week, as the market raced to new highs. She lightened her stake on a pair of positions across her Ark Invest ETFs on Monday. She didn't make any trades on Tuesday or Wednesday. She pared back on a single holding on Thursday. It wasn't until Friday that Wood actually bought something, and Netflix (NASDAQ: NFLX) was one of just two existing positions that she added to on the final trading day of last week.With Netflix shares plummeting nearly 10% on an otherwise buoyant trading day, Friday's price action stands out. Many aggressive growth investors prefer to buy stocks on the way up, but Wood doesn't usually behave like a momentum investor. Ark Invest often adds to positions on down days, even though the other stock she bought on Friday was a biotech soaring nearly 30% by the closing bell.Is Wood's contrarian stance on Netflix the right call? Let's take a look at some of the reasons why she could be wrong. I'll follow up with some reasons why investing in Netflix might be a smart thing to do.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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