Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.04.2026 12:37:00
Cathie Wood Buys the Netflix Dip: Should You?
Growth investor Cathie Wood was surprisingly quiet last week, as the market raced to new highs. She lightened her stake on a pair of positions across her Ark Invest ETFs on Monday. She didn't make any trades on Tuesday or Wednesday. She pared back on a single holding on Thursday. It wasn't until Friday that Wood actually bought something, and Netflix (NASDAQ: NFLX) was one of just two existing positions that she added to on the final trading day of last week.With Netflix shares plummeting nearly 10% on an otherwise buoyant trading day, Friday's price action stands out. Many aggressive growth investors prefer to buy stocks on the way up, but Wood doesn't usually behave like a momentum investor. Ark Invest often adds to positions on down days, even though the other stock she bought on Friday was a biotech soaring nearly 30% by the closing bell.Is Wood's contrarian stance on Netflix the right call? Let's take a look at some of the reasons why she could be wrong. I'll follow up with some reasons why investing in Netflix might be a smart thing to do.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Netflix-Aktie bricht nach starken Zahlen wegen Gewinnausblick ein (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|82,64
|-0,10%