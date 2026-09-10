Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
10.09.2026 11:00:00
Cathie Wood Continues to Buy the Dip on Crypto. Here Are 3 Crypto Investments That Need to Be on Your Radar.
Cathie Wood's Ark Invest has been studiously buying the dip with companies that touch crypto, gobbling up millions of dollars worth of Circle Internet Group (NYSE: CRCL), Coinbase Global (NASDAQ: COIN), and Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD). As of Sept. 8, those three were weighted in Wood's ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) at 6%, 4.6%, and 4.3%, respectively, of a $6.5 billion fund.
Because these three make up such a large share of her portfolio, investors should have them on their radar, even if they might not be the right kind of investment for them to buy right now.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.