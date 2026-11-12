BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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12.11.2026 03:12:10
Cathie Wood Doubles Down On Archer Aviation, Rocket Lab As Ark Keeps Selling BYD Stock
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Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
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29.10.26
|BYD-Aktie: Tesla-Rivale verfehlt Gewinnprognosen (dpa-AFX)
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21.10.26
|Aktien von BYD vs. Tesla: Star-Investor Burry setzt auf den chinesischen Branchenprimus (finanzen.at)
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20.10.26
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20.10.26
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15.10.26
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05.09.26
|Trotz niedrigerer Kursziele: Bernstein bleibt bei BYD und Xiaomi optimistisch (finanzen.at)
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03.09.26
|Aktien von BYD, Tesla, Mercedes-Benz & Co. im Blick: Deutscher Automarkt wächst dank Elektroauto-Trend (finanzen.at)
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31.08.26
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Analysen zu BYD Co. Ltd.
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Aktien in diesem Artikel
|Archer Aviation
|3,90
|-10,96%
|BYD Co. Ltd.
|7,72
|-2,65%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|7,66
|-3,77%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|57,80
|-2,86%
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Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.