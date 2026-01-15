Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.01.2026 03:13:22
Cathie Wood Dumps $38 Million Worth Of Tesla Stock Amid Robotaxi Optimism, Buys Shares of This Chipmaker Despite China Crackdown
This article Cathie Wood Dumps $38 Million Worth Of Tesla Stock Amid Robotaxi Optimism, Buys Shares of This Chipmaker Despite China Crackdown originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|379,40
|0,36%