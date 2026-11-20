Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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20.11.2026 18:00:13
Cathie Wood Has a Warning for Reddit and Shopify. AI Agents Could Make Their Apps Obsolete
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Nachrichten zu Reddit
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17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
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30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Reddit präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Papier Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Reddit
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Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.