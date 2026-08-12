Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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12.08.2026 03:07:00
Cathie Wood Has Been Selling Palantir Into Every Rally Since Its 29% Earnings Pop
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) reported second-quarter results on Aug. 3 that CEO Alex Karp called "otherworldly" in the company's earnings release -- and the numbers back the word up. Revenue rose 93% year over year. Shares jumped 29.5% the next day, narrowly missing their biggest single-day gain ever.Cathie Wood spent that week selling.On Aug. 4 and 5, funds run by her firm, ARK Investment Management, sold a combined 109,492 shares of the artificial intelligence (AI) software specialist, worth about $17 million, according to ARK's daily trade disclosures. And after shares jumped another 10% on Friday, ARK sold again on Monday, unloading 11,525 more shares worth about $2 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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