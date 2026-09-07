Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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07.09.2026 14:45:00

Cathie Wood Has Stuck With Tesla Through Repeated Missed Robotaxi Deadlines. Here's Why She's Still Buying.

Ark Invest, Cathie Wood's investment firm, has traded in and out of Tesla (NASDAQ: TSLA) stock for nearly a decade. It turns out, however, that the firm might have been better off never selling down its position.In 2016, for example, Ark Invest acquired its first stake in Tesla at roughly $13 per share. In 2017, the firm purchased the stock every quarter at prices between $17 and $22 per share. In 2018, the buying continued through the first three quarters of the year at prices ranging from $20 to $22 per share.In the fourth quarter of 2018, however, Ark Invest unloaded 5 million Tesla shares at roughly $21.50 per share, nearly cutting its stake in half. With Tesla stock now trading at nearly $400 per share, slashing its Tesla stake so early in the company's growth journey was clearly a mistake.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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