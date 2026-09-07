Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.09.2026 14:45:00
Cathie Wood Has Stuck With Tesla Through Repeated Missed Robotaxi Deadlines. Here's Why She's Still Buying.
Ark Invest, Cathie Wood's investment firm, has traded in and out of Tesla (NASDAQ: TSLA) stock for nearly a decade. It turns out, however, that the firm might have been better off never selling down its position.In 2016, for example, Ark Invest acquired its first stake in Tesla at roughly $13 per share. In 2017, the firm purchased the stock every quarter at prices between $17 and $22 per share. In 2018, the buying continued through the first three quarters of the year at prices ranging from $20 to $22 per share.In the fourth quarter of 2018, however, Ark Invest unloaded 5 million Tesla shares at roughly $21.50 per share, nearly cutting its stake in half. With Tesla stock now trading at nearly $400 per share, slashing its Tesla stake so early in the company's growth journey was clearly a mistake.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
06.09.26
|European SpaceX rival launches rocket into orbit (Financial Times)
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04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar (dpa-AFX)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|306,15
|0,44%
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