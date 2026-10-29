Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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29.10.2026 09:22:00
Cathie Wood Is Buying Archer Aviation Stock. Here's What History Says About Following Ark Into a Stock Down 62%.
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock has had a challenging run over the last year. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft developer's share price is down roughly 62% over the stretch, and it now trades down almost 69% off its lifetime high.
While the market has turned sour on Archer recently, Ark Invest CEO Cathie Wood has been treating the big valuation pullbacks as buying opportunities. What does Wood's track record say about Archer's viability as an investment candidate right now?
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