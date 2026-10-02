Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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02.10.2026 19:35:36
Cathie Wood Is Buying Rocket Lab Again: Why 3 ARK ETFs Are Betting on Neutron
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Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
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02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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24.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Neutron Holdings Inc
|27,22
|-5,45%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|65,60
|4,63%
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.