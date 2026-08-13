Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.08.2026 10:30:00
Cathie Wood Is Buying the Dip on Crypto. Here Are 2 Investments to Put on Your Crypto Shopping List.
With crypto prices down across the board, it's perhaps no surprise that bargain-hunting investors are out in force, looking for mispriced cryptocurrencies and crypto stocks. The one that I'm watching right now is Cathie Wood of Ark Invest, who has been buying the dip on crypto.Right now, there are two crypto stocks on Cathie Wood's investment radar. If she is right, they both could be ready to soar higher this year.First up is Coinbase Global (NASDAQ: COIN), which remains a key part of Cathie Wood's overall tech portfolio. In the ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK), for example, it is her sixth-largest holding, with a 4.2% portfolio share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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