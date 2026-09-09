Cathie Wood Is Loading Up on Ionis Pharmaceuticals (IONS) Stock. Here's the Bet She's Making.

Many investors are keenly interested in growth stocks and want to know which are the most promising ones. Many also keep an eye on what famous investors are buying -- or selling. One famous growth-stock investor is Cathie Wood, founder, CEO, and chief investment officer of Ark Invest, known for investing in companies with disruptive and innovative technologies.

A recent move Wood's Ark Invest made is drawing some attention: Wood bought a bunch of Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) -- a stock that trades down more than 28% year to date (as of Sept. 8).

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