Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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25.10.2026 14:52:00

Cathie Wood Just Poured Millions Into 2 Nuclear Stocks -- and Neither Was NuScale Power

Nuclear energy investors are well aware of the allure of NuScale Power. The company has a clear advantage over its small modular reactor (SMR) peers as the only company with a design approved by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC).

That hasn't impressed Cathie Wood much. While NuScale Power appears in numerous exchange-traded funds, none of the Ark Invest ETFs count the SMR maker as one of their holdings.

But that's not to say that Ark Invest is completely averse to nuclear energy. In fact, several of its ETFs recently loaded up on shares of two prominent nuclear stocks.

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