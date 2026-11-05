AMD Aktie

AMD ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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06.11.2026 00:00:00

Cathie Wood Just Sold AMD Stock and Bought This AI Chip Stock Instead

Cathie Wood founded Ark Invest in 2014, and the CEO has made a name for herself as an investor to watch when it comes to growth stocks. Ark provides exchange-traded funds (ETFs) that are heavily built around innovative new technologies with explosive growth potential, and the company takes a very active approach to portfolio management. In other words, Ark's investment teams tend to buy and sell stocks frequently for the funds that they manage.

Notably, Ark offers investors a huge degree of transparency and regularly catalogs all of its trades even when it is not required to do so for regulatory purposes. Due to Wood's status as a high-profile growth investor and the high visibility of her company's trading activities, the investment firm's buying and selling moves tend to attract a significant amount of attention -- and Ark just sold Advanced Micro Devices and bought Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Ark Invest CEO Cathie Wood. Image source: Getty Images.

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04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 398,80 10,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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