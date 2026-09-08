Cathie Wood Just Went Bargain Hunting. Here Are the 3 AI Stocks She Bought.

Cathie Wood's Ark Invest hasn't had a great year so far. Of the firm's seven exchange-traded funds (ETFs), only the Ark Genomic Revolution ETF has outperformed the market. The flagship Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) is slightly trailing the S&P 500's 13% year-to-date gain, up just 11.8% at the time of writing.

Still, Ark founder and Chief Executive Officer Cathie Wood continues to hold stakes in companies positioned to ride the artificial intelligence (AI) boom. In late August, several Ark ETFs added shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA), Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS), and Broadcom (NASDAQ: AVGO).

Let's explore why Wood might have bought more shares.

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