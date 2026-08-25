Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.08.2026 20:03:52
Cathie Wood Keeps Buying SpaceX Stock. Here's Why I Wouldn't Buy It Above a $1.8 Trillion Valuation.
When Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX) went public on June 12 in the largest initial public offiering (IPO) in history, there were so many investors vying for shares that the stock finished the day above $160, despite its initial pricing of just $135. One of those buyers -- a big one -- was tech investor and longtime Tesla bull Cathie Wood. Her firm, Ark Invest, picked up SpaceX shares across four of its exchange-traded funds (ETFs) on IPO day and has continued to buy since. According to Wood, SpaceX "could become the most important company in history." That's quite an endorsement, even from an investor like Wood who's never shied away from bold predictions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
07:38
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
|
25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
|
24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
|
22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|300,35
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.