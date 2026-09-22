Brera b Aktie
WKN DE: A3DVBJ / ISIN: IE000SI5SP84
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22.09.2026 10:19:20
Cathie Wood-led Ark Invest Bets Big On Prediction Markets, Snaps Up Kalshi Shares Across 3 Funds, Dumps Brera Holdings
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