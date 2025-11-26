Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.11.2025 04:47:48
Cathie Wood Makes Massive Google Stock Purchase Amid AI Chip Shakeup — Ark Loads Up On Meta, Sells Palantir And AMD Shares
This article Cathie Wood Makes Massive Google Stock Purchase Amid AI Chip Shakeup — Ark Loads Up On Meta, Sells Palantir And AMD Shares originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
11:08
|Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche (dpa-AFX)
|
11:05
|'Chatkontrolle': EU-Staaten für Freiwilligkeit statt Pflicht (dpa-AFX)
|
08:33
|Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck (Spiegel Online)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta treibt Alphabet an (dpa-AFX)
|
24.11.25
|KORREKTUR: Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien (dpa-AFX)
|
24.11.25
|Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|552,50
|0,62%