Cathie Wood Predicts This Cryptocurrency Could Surge 1,665% From Here

For nearly five years, Cathie Wood of Ark Invest has been banging the table for investors to ramp up their exposure to Bitcoin (CRYPTO: BTC). She was the first high-profile investor to put out a $1 million price target for Bitcoin back in 2022, and she has consistently doubled down on her bullish Bitcoin predictions since then.

Case in point: Wood recently reiterated a $1.5 million price target for Bitcoin for 2030. Based on its current price of $85,000, that represents a stunning 1,665% potential gain for Bitcoin investors. Is she right?

A major catalyst, says Wood, will be institutional adoption. There is now a growing number of use cases for Bitcoin, as well as a much more favorable regulatory climate for crypto within the U.S.

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