Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
04.11.2026 03:23:43
Cathie Wood Scoops Up Palantir After Earnings, Ark Sells CrowdStrike, Alphabet Shares
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 090,00
|1,19%
|Alphabet A (ex Google)
|260,05
|1,01%
|Alphabet C (ex Google)
|258,60
|1,02%
|CrowdStrike
|210,45
|-1,82%
|Palantir
|150,20
|-1,52%
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