DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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09.06.2026 04:48:16
Cathie Wood Sells $12.7 Million Worth Of Archer Aviation Stock, Ark Invest Picks Up DoorDash And Pony AI Amid Robotaxi Push
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Nachrichten zu DoorDash
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05.06.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DoorDash-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.05.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DoorDash-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.05.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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23.05.26
|Delivery Hero reveals Uber takeover bid at €10bn valuation (Financial Times)
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22.05.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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19.05.26
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08.05.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.05.26
|Ausblick: DoorDash legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu DoorDash
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Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.