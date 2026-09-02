Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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02.09.2026 04:34:09
Cathie Wood Sells $15.6 Million of Tempus AI Stock After Merck-Moderna Trial Win, Ark Keeps Selling AMD Shares
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Nachrichten zu Merck KGaA
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01.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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01.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|396,15
|0,04%
|Merck KGaA
|139,10
|0,14%
|Merck Co.
|129,10
|0,11%
|Moderna Inc
|131,98
|-0,72%
|Tempus AI
|53,14
|-1,04%
|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|3 970,00
|-1,24%
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