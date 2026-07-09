AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.07.2026 04:00:00
Cathie Wood Sold $8 Million of AMD Stock in a Single Day
On July 6, Cathie Wood was busy with her Ark empire, selling several positions and buying others. One particularly notable trade reported on the day was Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).Through Ark Innovation, Wood sold over 15,000 shares of AMD, which were valued at more than $8 million.That may seem like a cause for concern or an early warning that trouble could be brewing for AMD, as Ark may be seeing something retail investors might be missing. However, the selling is likely more about portfolio management than about anything wrong with AMD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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