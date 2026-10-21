Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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22.10.2026 01:30:00
Cathie Wood Trimmed Ark's Alphabet Stake Even as Google Search Revenue Grew, While Ark Piled Into Rocket Lab Even After Its Neutron Launch Delay. Is Ark Betting Against the Wrong AI Winner?
On Sept. 22, Cathie Wood's Ark Invest bought roughly $25.1 million of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) shares, while selling $5.8 million of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock. However, Rocket Lab has since encountered another setback in its growth plans. On Oct. 14 , the company announced that its Neutron rocket's first launch had been delayed until 2027. Despite this setback, Ark Invest purchased another $9.3 million of Rocket Lab shares on Oct. 15.
Ark's investment decisions highlight the trade-off between Alphabet's established profitability and Rocket Lab's potentially higher, but less certain, long-term growth.
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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