Biotech Holdings LtdShs Aktie

Biotech Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

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06.10.2026 17:46:16

Cathie Wood's $22M Biotech Shuffle, Dumps One Stock for 21st Straight Session While Other Bets Pile Up

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