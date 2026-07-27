Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.07.2026 11:25:00

Cathie Wood's Ark Bought $21.3 Million of SpaceX Stock as Shares Fell 45% From Their Record High. Wall Street's Median Price Target Is $243.81, 111.5% Above the Current Close.

Cathie Wood, CEO of Ark Invest, is known for her aggressive investment style. Ark Innovation ETF is heavily invested in growth stocks, including Tesla, Tempus AI, and CRISPR Therapeutics. Roughly half of the fund's assets are invested in just 10 companies. Among the fund's top holdings is Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). The space stock accounts for around 4.5% of the fund's invested assets.Immediately after its IPO, SpaceX stock soared well above $200. After a sharp correction, however, shares now trade below their initial IPO price of $135 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tesla 278,00 1,28% Tesla

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