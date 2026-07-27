Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.07.2026 11:25:00
Cathie Wood's Ark Bought $21.3 Million of SpaceX Stock as Shares Fell 45% From Their Record High. Wall Street's Median Price Target Is $243.81, 111.5% Above the Current Close.
Cathie Wood, CEO of Ark Invest, is known for her aggressive investment style. Ark Innovation ETF is heavily invested in growth stocks, including Tesla, Tempus AI, and CRISPR Therapeutics. Roughly half of the fund's assets are invested in just 10 companies. Among the fund's top holdings is Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). The space stock accounts for around 4.5% of the fund's invested assets.Immediately after its IPO, SpaceX stock soared well above $200. After a sharp correction, however, shares now trade below their initial IPO price of $135 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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26.07.26
|European start-up with SpaceX ambitions aims for a $2bn valuation (Financial Times)
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26.07.26
|The Exploration Company with SpaceX ambitions aiming for a $2bn valuation (Financial Times)
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24.07.26
|Nach Bilanz-Einbruch: Cathie Wood steigt bei Tesla-Aktie groß ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus: Kommt jetzt der Musk-Megakonzern? Analyst sieht Fusion fast als sicher (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Tesla-Aktie knickt zweistellig ein: Erlöse gesteigert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|111 Incorporation (spons. ADRs)
|3,30
|0,00%
|Tesla
|278,00
|1,28%