Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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20.11.2026 14:44:02
Cathie Wood's Ark Has Been Selling Palantir Stock. Under $160, I'd Buy It Now.
Funds run by Cathie Wood's Ark Invest sold 58,339 shares in Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) on Nov. 12, worth about $10 million at the day's close of $171.58. Ark's flagship fund sold 53,547 of the shares, and its internet-focused fund sold the other 4,792.
The artificial intelligence (AI) software company's stock has kept dropping since. As I write, Palantir trades near $157, about 9% below where Ark sold and about 25% below its Oct. 9 record close of $209.05.
A big growth investor selling into a slide can look like a vote against the stock. But I don't think that particular sale says much. And the fall since then has sent shares well below the buy price of around $172 I set for Palantir earlier this month.
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