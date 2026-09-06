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06.09.2026 20:30:00
Cathie Wood's Ark Has Delivered Just a 13.8% Annualized Return Since 2014, Roughly Matching the S&P 500. Should You Trust Her Bold Predictions for 2030?
Cathie Wood of Ark Invest isn't shy about making big and bold predictions. She has famously said she could see Bitcoin reaching as high as $2.4 million per coin by 2030 and Tesla stock hitting $2,600 a share by 2029.Predictions this ambitious are bound to grab headlines. It's important, however, not to confuse an imaginable outcome with a probable one. Two forecasts from her firm's Big Ideas 2026, the latest iteration of Ark's annual flagship report, illustrate both what I think Ark does well and where its projections can get carried away. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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