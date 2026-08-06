Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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06.08.2026 14:18:00
Cathie Wood's Ark Innovation Fund: Is It Still a Buy After Years of Underperformance?
The ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) has never been a fund for investors who can't stomach volatility. Given the nature of what it invests in, volatility is something folks will have to accept. As investors have seen over history, however, the rewards for taking on that volatility can be substantial.Cathie Wood's flagship fund focuses on highly innovative companies developing the technologies that could reshape industries or even the world economy. That includes artificial intelligence (AI), robotics, genomics, fintech, and autonomous vehicles. As a result, this fund looks almost nothing like a traditional S&P 500 fund.The difference is why investors should still consider owning it despite all the volatility and mixed results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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