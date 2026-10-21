Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.10.2026 08:00:00
Cathie Wood's Ark Invest Grew Its Portfolio to $15.4 Billion Last Quarter, With Tesla, AMD, and a New SpaceX Stake Making Up About 18% of ARKK Assets. Is Her Concentrated Bet Paying Off?
Cathie Wood is one of America's most-watched tech investors, known for her extreme bullishness on Bitcoin and disruptive future technologies like robotics and artificial intelligence (AI). According to her company's most recent 13F SEC filing, as of the second quarter, Cathie Wood's Ark Invest portfolio had a total of $15.4 billion of assets under management.
But what do you get when you invest with Wood? Her firm's flagship exchange-traded fund (ETF), the Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK), is making some rather top-heavy bets on just a few tech companies. As of Oct. 19, a significant weighting of the ARKK fund's total assets was invested in just these three stocks: Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), and Tesla (NASDAQ: TSLA).
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|452,65
|-8,06%
|Tesla
|336,55
|-1,95%
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