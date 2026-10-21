Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.10.2026 08:00:00

Cathie Wood's Ark Invest Grew Its Portfolio to $15.4 Billion Last Quarter, With Tesla, AMD, and a New SpaceX Stake Making Up About 18% of ARKK Assets. Is Her Concentrated Bet Paying Off?

Cathie Wood is one of America's most-watched tech investors, known for her extreme bullishness on Bitcoin and disruptive future technologies like robotics and artificial intelligence (AI). According to her company's most recent 13F SEC filing, as of the second quarter, Cathie Wood's Ark Invest portfolio had a total of $15.4 billion of assets under management.

But what do you get when you invest with Wood? Her firm's flagship exchange-traded fund (ETF), the Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK), is making some rather top-heavy bets on just a few tech companies. As of Oct. 19, a significant weighting of the ARKK fund's total assets was invested in just these three stocks: Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), and Tesla (NASDAQ: TSLA).

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 452,65 -8,06% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Tesla 336,55 -1,95% Tesla

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
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