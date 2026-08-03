AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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03.08.2026 22:07:00

Cathie Wood's Ark Invest Sold $11.8 Million of AMD Stock on a Single Day Last Month. Should Other Investors Also Sell?

As of Aug. 3, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has delivered returns of around 180% over the last year. This occurred as the company became more competitive with market leader Nvidia in the AI accelerator space.Not surprisingly, those gains have brought much higher valuations, which likely was a factor in Cathie Wood's Ark Invest selling some of its AMD shares. Despite those sales, longer-term investors probably should not sell, and here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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