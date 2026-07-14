BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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14.07.2026 15:42:00

Cathie Wood's Ark Invest Sold $7.4 Million of BioNTech Stock

On July 7, Cathie Wood's Ark Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG) sold over 44,000 shares of BioNTech (NASDAQ: BNTX), a German immunotherapy maker. The next day, it sold over 78,000 shares, a transaction valued at around $7.4 million.As of July 10, that left her asset management company with just 307 shares, valued at a little more than $28,000. Because Ark Invest holds positions worth millions of dollars and BioNTech is now the smallest holding in this entire exchange-traded fund (ETF), it may be fair to assume that Wood has moved on from BioNTech.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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