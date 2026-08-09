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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.08.2026 09:05:00

Cathie Wood's Ark Piled Into Nvidia and Taiwan Semiconductor After Meta's Earnings Miss. Here's What It Signals for Artificial Intelligence (AI) Stocks.

On July 28, Cathie Wood's Ark Invest bought roughly $15 million worth of Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock across five of its exchange-traded funds (ETFs) -- the largest portion of which being $8.1 million coming through the flagship ARK Innovation ETF. On the very next day, Wood spread a $14.7 million purchase of Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (TSMC) stock across four of Ark's funds.These moves arrived in the same window as Meta's second-quarter earnings results, which highlighted rising artificial intelligence (AI) infrastructure spending. The timing of Wood's buying invites a clear question: What does simultaneous doubling down on Nvidia and TSMC suggest about her views of the durability of AI demand?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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