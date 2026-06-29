Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.06.2026 20:37:00
Cathie Wood's Ark Venture Fund Is Sitting on SpaceX, OpenAI, and Anthropic All at Once. Here's What Investors Need to Know.
Some of the most talked-about and innovative companies over the past couple of years have been Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) (commonly known as SpaceX), OpenAI, and Anthropic. SpaceX is an aerospace leader, OpenAI has a case for being the world's leading AI company, and Anthropic has become ultra-popular with its Claude AI operating systems.SpaceX recently completed its initial public offering (IPO), so if you're interested, you can buy shares as you normally would. OpenAI and Anthropic are still private (though markets anticipate their IPOs sooner rather than later), so investing in them isn't as straightforward.One way to get a piece of all three companies is to buy Cathie Wood's Ark Venture Fund (NASDAQMUTFUND: ARKVX), which holds a stake in all three, along with roughly 70 others. It's not the right move for every investor, but it's worth exploring if you're interested in early access to private companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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