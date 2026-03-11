CATL (Contemporary Amperex Technology) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CATL (Contemporary Amperex Technology) hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 5,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CATL (Contemporary Amperex Technology) 3,36 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140,63 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 102,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 16,14 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CATL (Contemporary Amperex Technology) 11,57 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CATL (Contemporary Amperex Technology) 422,24 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 361,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at